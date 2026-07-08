Il Milan valuta l'acquisto di un giocatore proveniente dal Belgio, con una richiesta di circa 40 milioni di euro. L'interesse riguarda un giovane attaccante di 18 anni, noto per aver fornito numerosi assist. Nel mercato attuale, il club ha già ufficializzato l'acquisto di un portiere e di un difensore, investendo complessivamente oltre 100 milioni di euro. Sono previsti ulteriori acquisti in questa finestra di trasferimenti.

Ufficializzato Gonçalo Ramos, preso Mario Gila e investiti già oltre 100 milioni di euro per i primi due acquisti della nuova era di Rúben Amorim, il Milan ha in programma di mettere a segno altri colpi di calciomercato, in altri settori del campo, in questa finestra trasferimenti. A cominciare dalla trequarti. Lo farà, ovviamente, contestualmente alle cessioni. Sul piede di partenza c'è Rafael Leão e i rossoneri - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - hanno già individuato gli eventuali sostituti del loro numero 10, scandagliando il mercato italiano e internazionale alla ricerca dei prospetti migliori. Il prescelto per il dopo Leão: K?nstantinos Karetsas. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l'erede di Leão può arrivare dal Belgio: chiesti 40 milioni per il folletto da 18 assist

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IL MILAN DEVE PRENDERE QUESTI DUE ESTERNI PER NON RIMPIANGERE LEÃO

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