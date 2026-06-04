Calciomercato chi è la scheggia da 40 milioni di euro individuata dal Milan per sostituire Leao? Le ultime

Il Milan ha individuato un nuovo attaccante dalla Premier League per sostituire Rafael Leao, che sta lasciando il club. La trattativa prevede un investimento di circa 40 milioni di euro. La società ha definito i dettagli dell'affare, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Il giocatore, attualmente in forza a un club inglese, è considerato una delle schegge più rapide e tecniche del momento. La firma potrebbe arrivare dopo la conclusione delle visite mediche.

C'è un nome totalmente nuovo per il calciomercato del Milan e arriva direttamente dalla Premier League. Secondo quanto riferito dal portale britannico ‘teamTALK’, Il club rossonero sarebbe sulle tracce di Crysencio Summerville, esterno d'attacco classe 2001 attualmente in forza al West Ham. L’imminente addio di Rafael Leao ha messo il Diavolo sull’allerta: l’obiettivo è quello di farsi trovare preparati in vista della cessione del portoghese. Il West Ham chiede una cifra intorno ai 35 milioni di sterline per Summerville (40 milioni di euro). Come se non bastasse, sull'olandese si muovono da mesi anche Tottenham e Aston Villa. Queste due società possono mettere sul piatto la permanenza in Premier League e il pass per giocare in Europa, oltre a un ingaggio nettamente maggiore rispetto a quello che potrebbe offrire il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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