Il Milan sta valutando il trasferimento di un giocatore dal valore stimato di 40 milioni di euro, considerato un gigante. La squadra sta anche contando sull'apporto di un centrocampista belga, che sta contribuendo alla fase offensiva. I dirigenti del club, tra cui Furlani, Moncada e Tare, monitorano attentamente le opportunità offerte dal mercato sia italiano che internazionale.

Non solo Instant Team: il Milan di RedBird non dimentica la linea verde. Mentre Massimiliano Allegri aspetta i 'senatori', Geoffrey Moncada ha messo nel mirino il nuovo crack del calcio belga: un gigante di 192 centimetri che ha già stregato l'Europa. Il suo lavoro, per il calciomercato estivo, è iniziato già nello scorso mese di gennaio, quando, versando all'Hellas Verona una discreta cifra (10 milioni di euro, bonus inclusi), i rossoneri si sono assicurati il centrocampista offensivo Alphadjo Cissè, rimasto a Catanzaro, in Serie B, per concludere la sua annata in prestito (finita anzitempo, però, per un infortunio importante).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Moncada ha scelto l’erede di Modri?: è un gigante da 40 milioni. E Saelemaekers aiuta

Notizie correlate

Leao e Thuram verso l’addio? Milan contro Inter, 40 milioni per l’eredeSi preannunciano movimenti importanti nel reparto offensivo delle due milanesi in vista della prossima estate Il mirino delle grandi d’Italia su...

Milan, parla Saelemaekers: “Rabiot ha una personalità incredibile. Leao non è uno che si risparmia. Modric…”Intervistato dal 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola, l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato di diversi argomenti nel...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Milan, assalto a Gilberto Mora: Moncada sfida Real e Barça; RedBird la rovina del Milan: svincolati, low cost e tante cose strane; Zazzaroni: Furlani, Ibra e Moncada dopo la Champions si libererebbero volentieri di Allegri; Milan, braccio di ferro Allegri-Furlani: Convivenza impossibile. Spunta il nome del sostituto (e non è solo).

Milan, cosa succede ora tra allenatore e direttore sportivo? Scelte diverse tra panchina e dirigenza, chi resta e chi vaUna lunga notte, piena di delusione e rabbia. Il Milan ha fallito quello che era diventato il grande obiettivo stagionale: vincere la Coppa Italia. Una sconfitta. calciomercato.com

Milan, il nuovo ruolo di Ibrahimovic e il peso sulle scelte della prossima estateIl ruolo dello svedese è stato fortemente ridimensionato. Non più al centro delle dinamiche sportive si sta dedicando ad attività più commerciali ma con un finale da scrivere ... msn.com

PELLEGATTI: “MILAN, SERVE CHIAREZZA. ALLEGRI RISULTATI OK, MA POCO SPETTACOLO” Analisi lucida e senza sconti quella di Carlo Pellegatti, intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, tra mercato, gestione e rendimento del Milan. “L'operato di - facebook.com facebook

Lewandowski-Milan Guarda 4-3-2-1 powered by SisalTipster, tutti i lunedì su #DAZN x.com