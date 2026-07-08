Il nuovo allenatore del Milan, Rúben Amorim, ha pubblicato un video su Instagram in cui promette di fare tutto il possibile per vincere con la squadra. Il messaggio, rivolto ai tifosi, è stato condiviso tramite l’account ufficiale del club sui social network. Non sono state fornite altre dichiarazioni o dettagli aggiuntivi nel video.

Attraverso l'account ufficiale sul social network 'Instagram' del Milan, il nuovo allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim, ha voluto mandare un video-messaggio d'impatto a tutti i tifosi milanisti. Le prime parole del tecnico portoghese sono state un chiaro manifesto d'intenti per il futuro del club: "Ciao tifosi, sono davvero felice di essere qui. Per tanti anni sono stato uno di voi, quindi farò del mio meglio per vincere con questo club e passare tanti anni qui insieme a voi". Il palmarès di Amorim: i successi in Portogallo. Sicuramente un ottimo proposito per Amorim che, prima dell'esonero nella sua breve esperienza sulla panchina del Manchester United, aveva dimostrato tutto il suo valore in patria vincendo moltissimo alla guida di due club differenti: - Sporting Braga: la conquista di una Coppa di Lega portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il video-messaggio a sorpresa di Amorim su Instagram: "Farò di tutto per vincere qui con voi"

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