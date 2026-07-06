Il nuovo allenatore del Milan è arrivato a Milano e ha dichiarato di essere felice e orgoglioso di allenare il club. Sbarcato all’aeroporto di Linate, ha espresso entusiasmo per la sua prima giornata e ha affermato di essere qui per vincere. Questa è la prima dichiarazione pubblica dell’allenatore, che ha parlato in italiano. Non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni o dettagli sui piani futuri.

“ Sono davvero molto felice di essere qui, è un onore essere l’allenatore del Milan “. Sono queste le prime parole, in italiano, del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim sbarcato lunedì pomeriggio all’aeroporto di Linate per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. “Perché ho scelto il Milan? Nell’ultima intervista rilasciata dicevo che è un club davvero speciale per me, è una grande sfida – ha sottolineato l’allenatore portoghese – Avevo promesso a me stesso dopo l’ultima esperienza (al Manchester United, ndr) che avrei scelto una sfida più piccola ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di trovarmi qui, voglio solo lavorare con i miei giocatori e il mio staff”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Amorim arrivato a Milano: “Al Milan per vincere, orgoglioso di essere qui”

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RUBEN AMORIM È ARRIVATO A MILANO: I MILANISTI GIOCANO PER VINCERE - LE PRIME IMMAGINI A LINATE

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