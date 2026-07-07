Il nuovo allenatore del Milan ha dichiarato di essere onorato di guidare la squadra e ha affermato di essere qui per vincere. Arrivato ieri in Italia, ha già parlato in italiano, mostrando entusiasmo per questa esperienza. Il tecnico, portoghese, ha alle spalle esperienze con Sporting Lisbona e Manchester United. Le sue prime dichiarazioni sono state trasmesse in un video diffuso dalla società.

Il tecnico portoghese, ex Sporting Lisbona e Manchester United, è arrivato ieri in Italia per dare il via alla sua esperienza in rossonero. Le prime parole Amorim parla già italiano: "Il Milan è un onore. Sono qui per vincere" VIDEO Milan, ai Mondiali non c'è pace: dopo Giménez, infortunio anche per Pulisic. Il punto Amorim chiama il fedelissimo dal Bayern! Tentazione Milan, sgarbo pazzesco alla Juve Mercato Milan Live Arrivato Amorim. Gila, atteso il rilancio rossonero ESCLUSIVA – Gila verso il Milan. L'ex allenatore Blanco: "È perfetto per il gioco di Amorim". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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