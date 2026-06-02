Ralf Rangnick ha già deciso di non accettare l’incarico al Milan se tra i giocatori ci sarà Zlatan Ibrahimovic. La possibilità di lavorare con il giocatore svedese sembra essere un elemento decisivo nella sua scelta. Al momento, Rangnick non ha ancora firmato e non è chiaro se il trasferimento si concretizzerà. La sua posizione è nota anche prima di un eventuale accordo ufficiale.

Ralf Rangnick non è ancora arrivato al Milan - e nemmeno si sa se arriverà - eppure ha già capito tutto. Il 67enne che ha contribuito a far crescere il marchio Red Bull nel calcio con Lipsia e Salisburgo, ha fatto sapere che lui al Milan arriverà se e solo non avrà Ibrahimovic tra i piedi. Ha compreso perfettamente la situazione. Evidentemente legge il Corriere della Sera e gli articoli di Monica Colombo. Le cinque richieste di Rangnick Lo scrive abbastanza chiaramente la Gazzetta dello Sport. Rangnick ha già incontrato il Milan un paio di volte: una a Vienna e l'altra in video conferenza. Il tedesco ha posto una serie di condizioni per... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rangnick ha già capito tutto del Milan: firma solo se non ha Ibrahimovic tra i piedi

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