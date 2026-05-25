Il Milan sta considerando l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri, con una buonuscita di circa 5 milioni di euro prevista nel bilancio. Nel frattempo, si parla di un possibile cambio di strategia da parte del presidente, che potrebbe includere modifiche anche nella rosa, coinvolgendo giocatori chiave come Ibrahimovic. Non sono stati confermati dettagli ufficiali, e le decisioni definitive non sono ancora state comunicate.

Milan, muro Allegri: salta la buonuscita da 5 milioni. E Pedullà attacca: "Cardinale parta da sé e Ibrahimovic" Il redde rationem in casa Milan è ufficialmente iniziato. La mancata qualificazione in Champions League ha spinto il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, a rimanere a Milano per azzerare i vertici societari. Tuttavia, la ricostruzione si scontra immediatamente con un pesantissimo ostacolo economico legato al futuro della panchina. Secondo quanto raccolto sul campo dal nostro inviato Stefano Bressi, la separazione da Massimiliano Allegri seguirà la via più traumatica: quella dell'esonero unilaterale. Al momento, infatti, non esistono i margini per una risoluzione consensuale del contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pedullà: “Cardinale vuole cambiare tutto? Parta da sé stesso e Ibrahimovi?”. Intanto Allegri …

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cardinale, Furlani, Ibrahimovic e Allegri: a qualcuno interessa il Milan?Il Milan si prepara ad affrontare due partite importanti, indipendentemente dal giorno e dall’orario in cui si svolgeranno.

Allegri vuole Lukaku al Milan. Resta solo da tagliare lo stipendio e spiegarlo a IbrahimovicIl Milan sta valutando l’ingaggio di Lukaku, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco.

Temi più discussi: Il Milan di Cardinale è un disastro. E i risultati della sua gestione lo confermano; Ordine dopo Genoa-Milan: Ecco la morale che si deve ricavare; Bucchioni: Chiarissima la volontà di Cardinale, cambierà il Milan; Allegri: Con Cardinale ho parlato recentemente: gli ho dato il mio punto di vista.

Pedullà: Cardinale vuole fare piazza pulita, ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibra. E su Allegri...Alfredo Pedullà, su X, ha commentato così la rivoluzione che ha in mente Gerry Cardinale dopo che il Milan ieri ha fallito miseramente la qualificazione in Champions League: Cardinale vuole fare piaz ... msn.com

Milan, la svolta di Cardinale: prende Goretzka, blinda Allegri e in società...Il numero uno di RedBird da lunedì disegnerà la squadra per la prossima stagione, con Max al centro del progetto. Furlani in uscita: potrebbe essere lo stesso amministratore delegato a fare un passo i ... msn.com