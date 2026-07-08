Milan è il giorno di Amorim la presentazione su SportMediasetit

Oggi si svolge la presentazione ufficiale del nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, che sarà trasmessa in diretta su SportMediaset.it. L’evento si svolge a Casa Milan e rappresenta la prima giornata ufficiale del tecnico alla guida della squadra. Un inviato di SportMediaset, Claudio Raimondi, è presente sul posto per fornire aggiornamenti in tempo reale.

Il nostro inviato a Casa Milan, Claudio Raimondi, ci aggiorna sulla prima vera giornata rossonera del nuovo allenatore Ruben Amorim. La presentazione del portoghese sarà live sul nostro sito SportMediaset.it. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, è il giorno di Amorim, la presentazione su SportMediaset.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, ci siamo: Amorim sbarca oggi a Linate. Spunta la data per la conferenza di presentazioneRúben Amorim arriverà oggi a Linate alle 14:25, segnando l'inizio della sua esperienza in Italia.

Leggi anche: Il Milan abbraccia Amorim: nel pomeriggio l'arrivo a Milano, presentazione in settimana. Ore decisive per Gila

Temi più discussi: Amorim, primo giorno di Milan e nuova era: cosa farà e quali sono i suoi poteri; Milan, primo giorno di Amorim. Anche Cardinale presente a Milanello; Milan, ora lo scatto sul mercato. Amorim: Sono qui per vincere; Raduni e ritiri della Serie A 2026-27: partono le prime tre squadre.

MP MONDIALI 2026 – #Milan, un talento al giorno: dalla retrocessione col Mallorca al mondiale americano. Chi è #Samù #milanpress x.com

[Ruben Amorim] È previsto che firmi domani: domani è il giorno in cui Amorim e il Milan firmeranno ufficialmente l'accordo. Un contratto di due anni con opzione per un terzo anno, del valore di poco meno di 3,5 milioni di euro. reddit

Amorim, il primo giorno: Il Milan è un club speciale, sono qui per vincereL’allenatore è atterrato a Milano Linate e si èè subito recato in via Aldo Rossi: Questa è una grande sfida. Intanto, incontro con la Lazio per chiudere l’operazione Gila ... ilgiorno.it

È a un passo dall’Inter! Fissate le visite mediche a Milano: il giorno e tutte le novitàL'Inter sta per chiudere il suo prossimo colpo di mercato della sessione estiva: il giocatore ora è a un passo, fissate le visite mediche. spaziointer.it