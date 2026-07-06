Rúben Amorim arriverà oggi a Linate alle 14:25, segnando l'inizio della sua esperienza in Italia. La conferenza di presentazione è prevista per la stessa giornata, anche se l’orario esatto non è ancora stato comunicato. L’allenatore portoghese è stato annunciato come nuovo tecnico di una squadra milanese e si dirigerà subito verso la sede del club. La sua presenza si inserisce in una fase di cambiamenti nel settore tecnico del club.

Inizierà nel primo pomeriggio odierno, intorno alle ore 14:25, con lo sbarco ufficiale all'aeroporto milanese di Linate Prime, la tanto attesa avventura di Rúben Amorim in Italia. Tutti i principali quotidiani sportivi oggi in edicola hanno dedicato ampio risalto all'arrivo del nuovo allenatore del Milan nella città meneghina. Segno tangibile dell'enorme curiosità che circonda il tecnico lusitano. Il programma dei primi giorni: da Casa Milan a Milanello. Il tecnico portoghese, classe 1985, si recherà subito nella sede di 'Casa Milan' per realizzare i primi contenuti multimediali e i video di rito per i canali ufficiali del club. La prima vera visita al centro sportivo di allenamento di Milanello, a Carnago (VA), è prevista invece per la giornata di domani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, ci siamo: Amorim sbarca oggi a Linate. Spunta la data per la conferenza di presentazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COME GIOCHERÀ IL MILAN DI AMORIM | Analisi completa e studio caratteristiche giocatori e funzioni

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Allegri-Napoli, ci siamo: spunta una data importante

Milan, scatta l'ora di Amorim: lo sbarco a Linate, le cifre del contratto e la svolta sul mercatoIl tecnico portoghese Rúben Amorim arriverà domani pomeriggio all'aeroporto di Linate per unirsi al Milan.

Temi più discussi: Goncalo Ramos al Milan, ci siamo: intesa con il Psg a un passo; Milan, la lista dei cedibili: quelli che non sono nei piani di Amorim, quanto costano e chi li vuole; Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano; Milan, ufficiale Amorim nuovo allenatore: Sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo.

Scrive CorSera su #Modric: Il #Milan spinge perché resti un altro anno. #Amorim si è già fatto sentire, come #Cardinale e Ibra, ma il Pallone d’oro 2018 ha risposto a tutti che avrebbe deciso solo a torneo concluso. Ci siamo, quindi. Un peso decisivo lo avrà la x.com

[FabrizioRomano] NOTIZIA: Rúben Amorim al AC Milan come nuovo allenatore, CI SIAMO! reddit

Inizia oggi l'era Amorim al Milan: via alle valutazioni, cosa farà sul mercatoInizia ufficialmente oggi l'avventura di Ruben Amorim al Milan. Oggi il tecnico portoghese, di ritorno dalla vacanza spgnola a Ibiza, è atteso in città e nella sede di Via Aldo Rossi e da martedì lavo ... tuttomercatoweb.com

José Boto: Amorim a metà tra Mourinho e De Zerbi: Ramos ideale per lui. Sembra che al Milan ci sia un po' di confusioneLe parole di José Boto, l'uomo che portò Amorim al Benfica nel 2008 e attuale direttore sportivo del Flamengo. msn.com