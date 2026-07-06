Il Milan abbraccia Amorim | nel pomeriggio l' arrivo a Milano presentazione in settimana Ore decisive per Gila

Ormai un mese fa l'ufficializzazione e in giornata l'inizio della sua avventura al Milan: il neo tecnico Ruben Amorim è infatti atteso nel pomeriggio a Milano. Un primo assaggio di Casa Milan, i primi passi nel centro sportivo di Milanello per visionare le strutture (da martedì) e l'occupazione del suo nuovo ufficio prima del raduno della squadra previsto lunedì 13., A Milanello il tecnico portoghese ci vivrà almeno fino alla fine della preparazione pre-campionato, in attesa di trovare la sistemazione definitiva. Con Amorim arriveranno a Milano l'allenatore in seconda Carlos Fernandes, i collaboratori tecnici Emanuel Ferro e Adelio Candido, collaboratore tecnico, il preparatore dei portieri Jorge Vital e Paulo Barreira, responsabile della preparazione atletica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan-Amorim, come sarebbe la formazione: il possibile modulo e i titolari

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