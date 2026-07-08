Alessandro Costacurta ha criticato duramente la rosa attuale del Milan, definendola “cose da vergognarsi, da cafoni”. Nel corso di un’intervista a Tuttosport, l’ex difensore ha commentato le prestazioni di alcuni calciatori, in particolare Ramos e Gila, senza risparmiare parole dure. Costacurta ha espresso il suo disappunto nei confronti della gestione tecnica e delle scelte fatte dalla squadra. La discussione si concentra sui cambiamenti rispetto alle precedenti formazioni del club.

Alessandro 'Billy' Costacurta, leggendario ex difensore del Milan ed oggi opinionista di punta per 'Sky Sport', ha concesso un'intervista esclusiva al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola per fare il punto sul nuovo corso dei rossoneri. Un parere autorevole, quello di chi ha scritto la storia del club con numeri impressionanti: - Presenze in rossonero: 663 complessive (con 3 gol messi a segno) dal 1986 al 2007. L'allarme Europa League per Milan e Juventus. A proposito di Milan e Juventus che, per storia e blasone, saranno obbligate a disputare un'Europa League da protagoniste in questa stagione, Costacurta ha voluto lanciare un avvertimento chiaro a tutto l'ambiente: > «Il problema è che si gioca di giovedì e in Europa League ci sono squadre forti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Costacurta distrugge la vecchia rosa: "Cose da vergognarsi, da cafoni! Su Ramos e Gila ..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Gonçalo Ramos a Gila: inizia a vedersi un progetto MilanIl Milan sta iniziando a delineare un progetto con obiettivi chiari, dopo un periodo di incertezza.

Gonçalo Ramos e Gila: gran doppietta del Milan e la concorrenza è fermaIl Milan ha concluso due acquisti importanti, con Gonçalo Ramos e Gila che hanno siglato una doppietta decisiva.