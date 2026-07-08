Il Milan ha concluso due acquisti importanti, con Gonçalo Ramos e Gila che hanno siglato una doppietta decisiva. La società ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei due giocatori, dopo settimane di silenzio sul mercato. La concorrenza nel campionato si ferma, mentre il club rossonero si prepara a rafforzarsi con queste nuove acquisizioni, che sono state finalizzate nelle ultime settimane.

Poco più di due settimane fa ci interrogavamo sulla nebbia in cui era avvolto il Milan. Il mercato sembrava fermo ed era un inganno, qualcuno - probabilmente Gerry Cardinale in persona, il proprietario - lavorava ad acquisti che sono stati conclusi. Prima Gonçalo Ramos, comprato per circa 70 milioni dal Paris Saint Germain, poi Mario Gila, preso ieri dalla Lazio per una cifra intorno ai 30. Cento milioni in totale per due giocatori di cui c’era assoluta necessità. Un centravanti all’altezza mancava dalle stagioni di Olivier Giroud e il centrale andrà a rafforzare una difesa non sempre adeguata nell’ultimo campionato, sebbene i gol subiti non siano stati molti, 35, quanti ne ha incassati l’Inter campione d’Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gonçalo Ramos e Gila: gran doppietta del Milan e la concorrenza è ferma

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