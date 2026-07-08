Milan colpo improvviso in attacco | lo manda Ibrahimovic

Il Milan sta cercando di rinforzare l’attacco dopo le recenti acquisizioni di Gonçalo Ramos e Mario Gila. La squadra lavora per migliorare la rosa in vista della prossima stagione, dopo aver concluso al quinto posto e senza qualificazione in Champions League. La strategia si concentra su nuovi acquisti per competere sia in Italia che in Europa. La società ha indicato come priorità il rafforzamento del reparto offensivo, con la volontà di ottenere risultati più rilevanti nel prossimo campionato.

Rossoneri letteralmente scatenati sul mercato: ecco chi può arrivare dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila. Dopo il deludente quinto posto della passata stagione e la mancata qualificazione in Champions League, il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. La società rossonera ha già preso Gonçalo Ramos e a breve definirà i dettagli relativi a Mario Gila, ma adesso è pronta a calare il tris. Alajbegovic (Ansa Foto) – calciomercato.it Il prossimo rinforzo del Diavolo, infatti, potrebbe essere Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 200ù di proprietà del Bayer Leverkusen che lo ha riscattato per circa 8 milioni dalla Red Bull Salisburgo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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