Milan Ibrahimovic valuta Begiristain | ex DS di Barcellona e City sarebbe un colpo affascinante

Notizia in breve

Zlatan Ibrahimovic sta considerando Txiki Begiristain come possibile nuovo dirigente dopo Tare. Begiristain, ex direttore sportivo di Barcellona e Manchester City, è stato menzionato come candidato. La decisione finale non è ancora stata presa e il club sta valutando diverse opzioni per il ruolo di direttore sportivo. La situazione riguarda esclusivamente le discussioni interne e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.