Milan Ibrahimovic valuta Begiristain | ex DS di Barcellona e City sarebbe un colpo affascinante

Da pianetamilan.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zlatan Ibrahimovic sta considerando Txiki Begiristain come possibile nuovo dirigente dopo Tare. Begiristain, ex direttore sportivo di Barcellona e Manchester City, è stato menzionato come candidato. La decisione finale non è ancora stata presa e il club sta valutando diverse opzioni per il ruolo di direttore sportivo. La situazione riguarda esclusivamente le discussioni interne e non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

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Gerry Cardinale si è mosso con forza e decisione nella giornata di ieri: un singolo comunicato dove ha esonerato Allegri, Moncada, Furlani e Tare, parlando di un chiaro fallimento, visto che il Milan non ha centrato l'obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ovviamente ora è tempo di cercare i nuovi componenti dell'organigramma tra cui anche il nuovo direttore sportivo: oltre all'opzione italiana rappresentata da Fabio Paratici, si inizia a parlare anche di altri obiettivi stranieri. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', uno dei nomi sondati dal Milan per il ruolo di direttore sportivo è quello di Txiki Begiristain. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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