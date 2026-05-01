Alfa manda in tilt il Forum a Milan | all’improvviso spunta Riccardo Zanotti e sorprende tutti

Durante un evento al Forum di Milano, un'inaspettata presenza ha interrotto la serata, sorprendendo il pubblico. La scena si è animata con l'intervento di un artista noto nel panorama musicale italiano, proveniente da una scuola genovese di cantautorato. Questa scuola è nota per aver prodotto talenti che spesso riempiono i palazzetti e attirano l’attenzione del pubblico in tutta Italia.

La scuola genovese del cantautorato italiano continua a sfornare talenti capaci di riempire i palazzetti e conquistare il pubblico nazionale. Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, ne è l’esempio più lampante degli ultimi anni ed il 20 aprile all’Unipol Forum di Milano ha celebrato il suo quarto sold out consecutivo nella città meneghina, confermando una crescita artistica e di pubblico che ormai non stupisce più nessuno. O meglio, continua a stupire per la qualità e l’intensità emotiva che riesce a portare sul palco. La serata milanese ha regalato momenti di particolare intensità, come quello che ha visto protagonista Riccardo Zanotti, leader e voce dei Pinguini Tattici Nucleari, altra eccellenza della vivace scena musicale ligure.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Alfa manda in tilt il Forum a Milan: all’improvviso spunta Riccardo Zanotti e sorprende tutti Notizie correlate Leggi anche: Sayf sorprende tutti: imita Corona e lancia il nuovo album “santissimo” (e manda in tilt i fan) Alfa riceve a Milano la “benedizione” da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Continua la scalata del cantautore genovese – IL VIDEOContinua la favola di Alfa, uno dei cantautori più interessanti della scuola genovese.