Cittadinanza la Camera accelera La Lega propone nuove revoche per reati gravi Valditara | Fatti non chiacchiere

La Camera ha approvato in via d’urgenza il disegno di legge sulla cittadinanza della Lega. La proposta include nuove revoche per chi commette reati gravi. Il ministro dell’Istruzione ha dichiarato che si basano sui fatti, non su parole. La discussione si è svolta senza modifiche e il provvedimento passa ora all’esame del Senato. La procedura d’urgenza è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza.

L’Aula della Camera ha approvato la richiesta di procedura d’urgenza per il disegno di legge sulla cittadinanza presentato dalla Lega. Il via libera, arrivato con 148 voti favorevoli, 99 contrari e 2 astenuti, accorcia i tempi dell’iter parlamentare per un provvedimento che modifica le regole per l’acquisizione e la revoca della cittadinanza italiana. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha definito il passaggio come “un segnale molto forte”, aggiungendo: “Chi entra nel nostro Paese deve rispettare le nostre leggi e i nostri valori. È la politica dei fatti, da altri solo sparate demagogiche”. Il disegno di legge, firmato dai deputati leghisti Igor Iezzi e Simona Bordonali, interviene su due aspetti principali: le cause ostative per i minori e l’allargamento dei motivi di revoca. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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