In queste ore, in Croazia, si svolge la Conferenza dei ministri dell’Interno dei Paesi membri del Mediterraneo, concentrata sulla gestione dei flussi migratori. Tra i temi principali ci sono le misure per ridurre gli ingressi irregolari e aumentare i rimpatri. La discussione si focalizza su strategie condivise per controllare le frontiere e migliorare le procedure di espulsione. La riunione coinvolge rappresentanti di diversi Stati e si svolge in un momento di crescente attenzione alla questione migratoria in Europa.

In queste ore si sta tenendo in Croazia la Conferenza dei ministri dell'Interno Med9 (di cui fanno parte Italia, Francia, Croazia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Slovenia, Cipro), alla presenza anche del commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner, che sta sostenendo la modifica del paradigma europeo contro gli ingressi irregolari, per organizzare un sistema più efficace che permetta alle autorità e alle istituzioni di riprendere il controllo dell’immigrazione. “Spero davvero che siamo vicini a concludere il regolamento sui rimpatri, le discussioni e i negoziati. Stiamo spingendo con forza per arrivare a una soluzione, con obblighi chiari per le persone soggette a rimpatrio, con un meccanismo di cooperazione più solido tra gli Stati membri e con norme più rigorose per gli individui condannati per reati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meno ingressi irregolari e più rimpatri". L’Europa lavora alla stretta sui migranti

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Le nuove regole sui rimpatri dei migranti e il patto tra Germania e Italia | The Essential

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