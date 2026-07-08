Michelle Hunziker la gita in barca finisce in ospedale | cos’è successo

Da thesocialpost.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una gita in barca, una nota conduttrice televisiva è finita in ospedale. La donna, che stava trascorrendo le ferie estive in compagnia di amici, ha subito un incidente a bordo. I soccorsi sono intervenuti sul posto e l’hanno trasportata in pronto soccorso. Le condizioni di salute attuali non sono ancora state rese note. La donna aveva partecipato a un’escursione in mare tra le località balneari della zona.

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Le vacanze estive spesso regalano momenti di leggerezza, incontri tra amici e occasioni da condividere lontano dagli impegni quotidiani. Ma anche le giornate più spensierate possono trasformarsi improvvisamente in situazioni impreviste, capaci di cambiare il ritmo di una giornata e creare nuovi ricordi, anche quando tutto sembrava destinato al semplice relax. È quanto accaduto durante una trasferta alle Isole Eolie, dove una giornata in mare si è trasformata in un piccolo momento di emergenza gestito con ironia e spirito di gruppo. Nessuna atmosfera di paura, ma un episodio che ha richiesto attenzione e collaborazione tra i presenti, diventando poi anche un racconto condiviso sui social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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