Eolie mangiano la pizza in gita e finiscono in ospedale | cos' è successo

Tra il 28 e il 29 aprile, alcuni studenti in gita alle Eolie sono finiti in ospedale dopo aver mangiato una pizza durante una visita sull'isola di Vulcano. I giovani hanno manifestato nausea, crampi addominali e febbre a 38 gradi. La vicenda si è verificata durante un'escursione, senza che siano state ancora rese note le cause del malessere. Le autorità sanitarie stanno approfondendo l’accaduto.

Nausea, crampi addominali e febbre a 38 per alcuni studenti in gita alle Eolie dopo aver mangiato una pizza: è successo tra il 28 e il 29 aprile a Vulcano. Il gruppo, 120 persone tra allievi e docenti impegnati in un progetto formativo sportivo, ha iniziato a dare segni di cedimento subito dopo cena. I professori si sono mossi subito: mentre alcuni ragazzi venivano portati a braccio alla guardia medica dell’isola, il medico di turno faceva la spola con l’albergo per visitare chi non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto. Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, le condizioni dei ragazzi sono ora in miglioramento, ma il caso è ancora da chiarire.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Eolie, mangiano la pizza in gita e finiscono in ospedale: cos'è successo Notizie correlate Leggi anche: “Cosa c’era nei piatti”. Mangiano alla mensa dei politici, poi la corsa in ospedale: cos’è successo Intossicazione alimentare durante la gita: 18 studenti minorenni finiscono all'ospedaleUna scolaresca veneta composta da diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni è finita all'ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver cenato, la...