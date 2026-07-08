Dopo le nozze di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati portati al pronto soccorso dopo un incidente in barca. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla gravità delle ferite. La coppia si trovava in mare quando si è verificato l’incidente, che ha richiesto un intervento medico. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze o sulle condizioni attuali dei coinvolti.

Michelle Hunziker si è lasciata alle spalle uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo periodo, quello delle nozze della figlia Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, celebrate tra amici e familiari in Sicilia. Dopo i festeggiamenti, la conduttrice ha deciso di concedersi qualche giorno di relax al mare insieme al compagno Giulio Berruti e a un gruppo di amici, scegliendo lo scenario delle Isole Eolie per una vacanza all’insegna del sole e della spensieratezza. La fuga estiva sembrava destinata a trascorrere senza alcun intoppo, tra giornate in barca, bagni nelle acque cristalline del Mar Tirreno e momenti di convivialità. Nessuno, però, immaginava che una semplice escursione avrebbe preso una piega del tutto inaspettata, trasformando una giornata di vacanza in un piccolo intervento di pronto soccorso improvvisato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Al pronto soccorso”. Michelle Hunziker e Giulio Berruti, cosa è successo in barca dopo le nozze di Aurora

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