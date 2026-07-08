Benedetta Rossi ha raccontato di aver festeggiato il matrimonio il 4 luglio, giorno scelto per invitare amici e parenti. Dopo la cerimonia, è andata a vedere il concerto di Ultimo a Tor Vergata, mentre il marito è rimasto con gli amici. La sposina ha riferito di aver visto il marito solo dopo, al ritorno. La coppia aveva deciso di celebrare il matrimonio in modo semplice e senza particolari eventi pubblici.

Quando Benedetta Rossi e il suo compagno hanno scelto la data delle nozze erano felici e spensierati, il 4 luglio era la data giusta per invitare amici e parenti al giorno più importante della loro vita. La data scelta per il matrimonio coincide con l’anniversario del primo concerto di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma, risalente al 2019, un evento che riveste un significato particolarmente speciale per la sposa. Ma poco dopo il cantante preferito della futura sposina ha annunciato il grande evento di Tor Vergata. Un fulmine a ciel sereno per Benedetta che, a quel punto, non avrebbe più potuto annullare gli impegni presi. Così la ragazza ha parlato con il compagno e ha deciso che non avrebbe rinunciato proprio a nulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono sposata e sono andata a vedere Ultimo a Tor Vergata. Mio marito? È rimasto con gli amici, l’ho visto dopo”: la storia della sposina Benedetta Rossi

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