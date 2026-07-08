Una donna ha raccontato di aver deciso di spendere 10.000 dollari per rifare il suo guardaroba dopo aver passato mesi a indossare leggings e vestiti macchiati. Ha spiegato di aver osservato il suo armadio, ritenendo che tutti i capi fossero datati, risalenti ai tempi del college. La scelta di rivolgersi a una stylist è stata motivata dalla volontà di aggiornare il proprio stile e rinnovare i vestiti.

“Mi sono ritrovata a vivere in leggings, con le macchie sui vestiti, e ricordo che guardavo il mio armadio sentendo che tutto ciò che possedevo sembrava risalire ai tempi del college. Il mio guardaroba non corrispondeva all’identità che stavo costruendo come imprenditrice di successo”. È iniziato così, con una profonda crisi d’immagine durante la pandemia, il percorso che ha spinto la trentatreenne Gina Knox a rivoluzionare completamente il proprio stile, investendo una cifra che ha scatenato accesi dibattiti online. Dopo aver provato per due anni a modificare da sola il proprio modo di vestire, la consulente finanziaria ha deciso di rivolgersi alla società di consulenza d’immagine Next Level Wardrobe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono ritrovata a vivere in leggings, con le macchie sui vestiti. Così ho deciso di spendere 10 mila dollari per farmi rifare il guardaroba da una stylist”: la storia di Gina Knox

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