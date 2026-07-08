Mi hanno portato nel sotterraneo per uccidermi | il pediatra palestinese Abu Safiya rischia di morire in carcere
Un pediatra palestinese arrestato a Gaza nel 2024 si trova in condizioni critiche in carcere. Secondo un rappresentante di Amnesty Italia, è stato portato nel sotterraneo e minacciato di morte e rischia di perdere la vita a causa di torture e della mancanza di cure mediche. È detenuto senza accuse penali formali.
Il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, spiega a Fanpage.it le condizioni in cui si trova Abu Safiya, il medico arrestato a Gaza nel 2024 e detenuto senza accuse penali: “Rischia di morire in carcere per le torture e il diniego di cure mediche”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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