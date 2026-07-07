Il pediatra palestinese in carcere da 18 mesi ha affermato di essere stato portato lì con l'intenzione di essere ucciso, secondo quanto riferito al suo avvocato durante un incontro nel carcere di Nitzan. Le sue parole sono state riportate come un'ultima comunicazione prima di un possibile epilogo. La notizia ha portato all'aumento di appelli pubblici per la sua liberazione.

“Mi hanno portato qui per uccidermi, questa è l'ultima volta che mi vedrai”. Sono le parole che il pediatra palestinese Hussam Abu Safiya avrebbe pronunciato al suo avvocato durante un incontro nel carcere israeliano di Nitzan. Una frase che, nelle ultime ore, ha trasformato la sua vicenda in un caso internazionale, rilanciato da organizzazioni per i diritti umani, dal mondo medico e da numerosi appelli rivolti ai governi. Abu Safiya, 52 anni, pediatra e già direttore dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza, è diventato uno dei volti della resistenza della sanità palestinese durante il conflitto. Per mesi è rimasto nell'ospedale, continuando a curare bambini e feriti mentre la struttura era sotto assedio e il sistema sanitario di Gaza veniva progressivamente smantellato dalla guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Hussam Abu Safiya: “Mi hanno portato qui per uccidermi”. Si moltiplicano gli appelli per il pediatra di Gaza in carcere da 18 mesi

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'They brought me here to kill me, Gaza pediatrician says of detention

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