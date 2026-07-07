Un paziente di Gaza, noto come Abu Safiya, ha dichiarato di essere stato portato in ospedale con l’intenzione di ucciderlo. La sua condizione fisica è molto grave: secondo il medico dell’ospedale Kamal Adwan, Terra rimossa, è così debole da non riuscire a stare seduto e appare spesso sul punto di perdere conoscenza. La situazione del paziente è stata descritta come critica, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del suo arrivo in struttura.

Terra rimossa È così debole da non riuscire a stare seduto e sembra sempre sul punto di perdere conoscenza. È questa l’ultima descrizione del medico e direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza Terra rimossa È così debole da non riuscire a stare seduto e sembra sempre sul punto di perdere conoscenza. È questa l’ultima descrizione del medico e direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza È così debole da non riuscire a stare seduto e sembra sempre sul punto di perdere conoscenza. È questa l’ultima descrizione del dottor Hussam Abu Safiya dopo l’incontro con il suo avvocato Nasser Odeh, pochi giorni fa. Le sue condizioni di salute continuano a peggiorare: «Mi hanno portato qui per uccidermi, non credo che sopravvivrò», ha confessato a Odeh. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Abu Safiya: «Mi hanno portato qua per uccidermi»

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'They brought me here to kill me, Gaza pediatrician says of detention

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