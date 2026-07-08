meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta stabilità prevalente altrove in serata e nottata mi racconta cielo sereno ovunque al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio qualche addensamento sull'abruzzo con le possibili rovesci sparsi non sono presenti i cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni del corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque al sud e sulle isole al mattino cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-07-2026 ore 19:15

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