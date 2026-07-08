Meteo Roma del 08-07-2026 ore 19 | 15

Da romadailynews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il meteo a Roma il 8 luglio 2026 prevede condizioni di tempo stabile al mattino, con cielo sereno. Nel pomeriggio, si prevede un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibili rovesci o temporali. La giornata si presenta caratterizzata da una mattinata soleggiata, seguita da un peggioramento nel secondo periodo del giorno.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta stabilità prevalente altrove in serata e nottata mi racconta cielo sereno ovunque al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio qualche addensamento sull'abruzzo con le possibili rovesci sparsi non sono presenti i cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni del corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque al sud e sulle isole al mattino cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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