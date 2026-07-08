Meteo Roma del 08-07-2026 ore 19 | 15
Il meteo a Roma il 8 luglio 2026 prevede condizioni di tempo stabile al mattino, con cielo sereno. Nel pomeriggio, si prevede un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibili rovesci o temporali. La giornata si presenta caratterizzata da una mattinata soleggiata, seguita da un peggioramento nel secondo periodo del giorno.
meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta stabilità prevalente altrove in serata e nottata mi racconta cielo sereno ovunque al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio qualche addensamento sull'abruzzo con le possibili rovesci sparsi non sono presenti i cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni del corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque al sud e sulle isole al mattino cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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