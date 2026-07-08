Il cielo sulla regione settentrionale è prevalentemente sereno al mattino, con poche nubi sparse. Le condizioni atmosferiche sono stabili e non sono previste precipitazioni. La temperatura dovrebbe mantenersi abbastanza stabile, con assenza di fenomeni meteorologici significativi. La giornata si presenta quindi con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, senza variazioni rilevanti rispetto ai giorni precedenti.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni qualche addensamento pomeridiano Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Lombardia Veneto e Friuli Venezia Giulia in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al centro al mattino c'è Lidl tutto soleggiato Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 08-07-2026 ore 06:15

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