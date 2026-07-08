meteo le previsioni di giuliacci per il fine settimana

Nel corso del fine settimana, il cielo si manterrà variabile con piogge sparse e temporali in alcune zone. Le temperature subiranno un calo rispetto ai giorni precedenti, con massime che si aggireranno intorno ai 20 gradi. Le precipitazioni saranno più intense al Nord e nelle regioni centrali, mentre al Sud il tempo resterà più stabile. Venti forti di maestrale accompagneranno il peggioramento. La perturbazione si sposterà lentamente da ovest verso est nel corso delle prossime ore.

L’Italia si prepara a vivere un fine settimana caratterizzato da un brusco cambio di scenario, con condizioni meteo destinate a variare sensibilmente nel giro di poche ore. Dopo diversi giorni dominati dal caldo intenso, l’atmosfera tornerà a mostrare il suo volto più instabile, almeno su una parte del Paese, mentre altrove l’estate continuerà a farsi sentire con temperature elevate e cieli in prevalenza sereni. Le previsioni indicano infatti un quadro meteorologico molto movimentato tra sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, con una netta contrapposizione tra il Settentrione e il resto della penisola. Da una parte arriveranno fenomeni anche intensi, dall’altra il sole continuerà a dominare incontrastato, alimentando un’ondata di caldo che in alcune aree raggiungerà livelli particolarmente elevati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Previsioni meteo per sabato 27 giugno. Caldo afoso in ulteriore aumento

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