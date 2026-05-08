Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Le previsioni meteo per il fine settimana sono state diffuse dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all’8 maggio. Per sabato 9 maggio si prevede principalmente cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 12 e 22 gradi. La giornata di domenica 10 maggio dovrebbe essere caratterizzata da condizioni simili, con qualche possibile annuvolamento e temperature che si aggirano tra 13 e 23 gradi.

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Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 9 e domenica 10 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate all'8 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un vortice depressionario centrato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Full MovieThe CEO climbs the balcony at midnight to meet Cinderella secretly Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fine settimana a due volti, domenica a rischio rovesci. Ondate di caldo ancora lontane; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile; Previsioni meteo su Torino e Piemonte: che tempo farà dal Primo Maggio a domenica; Meteo a Roma: le previsioni del tempo per il ponte del Primo Maggio. Previsioni meteo weekend 9-10 maggio 2026: il punto su tutta ItaliaPrevisioni meteo weekend 9-10 maggio 2026, ecco dove farà bello e dove invece pioverà, le temperature e il bel tempo ... informazionescuola.it Meteo, ponte del 25 aprile: che tempo farà in Italia? La tendenzaDopo gli ultimi temporali causati dall’aria fredda artica, nel weekend del ponte del 25 aprile l’anticiclone subtropicale tornerà a rafforzarsi. meteo.it Non solo app: come leggere il bollettino meteo prima di andare in montagna https://www.ladige.it/montagna/2026/05/06/non-solo-app-come-leggere-il-bollettino-meteo-prima-di-andare-in-montagna-1.4356982 - facebook.com facebook #Meteo #Sardegna #8maggio - Giornata inizialmente stabile con cielo parzialmente nuvoloso. Venti in prevalenza deboli e mari mossi. Temperature medie comprese tra 15 e 22°C. x.com