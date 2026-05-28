Meteo le previsioni per il fine settimana e il ponte del 2 giugno | i dettagli

L’anticiclone torna a dominare le previsioni del fine settimana e del ponte del 2 giugno. Le condizioni meteo sono stabili, con temperature previste in aumento. Le previsioni indicano giornate soleggiate e assenza di piogge significative. La stabilità atmosferica dovrebbe mantenersi anche nel lungo fine settimana, favorendo attività all’aperto. Nessuna perturbazione significativa è prevista in questa fase.

L’anticiclone torna a farla da padrone in questo lungo fine settimana di maggio che porta verso il ponte del 2 giugno. Questo significa tempo stabile e soleggiato e temperature di nuovo in aumento dopo la “pausa” di queste ore. I pomeriggi potrebbero però essere “disturbati” da temporali, anche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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METEO - weekend e ponte del 2 giugno tra sole e temporali

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