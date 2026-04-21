Un prete deejay fa ballare Buenos Aires in ricordo di papa Francesco | 120mila Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme Peixoto

A circa un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, le strade di Buenos Aires sono state animate da un evento insolito. Quasi 120.000 persone si sono radunate in Plaza de Mayo per ascoltare musica techno, suonata da un prete che si diletta come deejay. L’iniziativa ha coinvolto i cittadini in un momento di ricordo, combinando spiritualità e musica in un’occasione pubblica.

Il popolo di Buenos Aires ha ricordato Papa Francesco, a circa un anno dalla sua scomparsa, ballando sulle note di un Dj d’eccezione, padre Guilherme Peixoto. Oltre 120mila persone hanno invaso la celebre Plaza de Mayo che per ore s'è trasformata in un enorme discoteca, per un evento, dal titolo «Francesco vive nell’Incontro», a metà strada tra una celebrazione di fede e un rave party. Alla console, l’applauditissimo padre Guilherme Peixoto, conosciuto al livello mondiale come il «cura DJ», il prete DJ, capace ad esempio di creare una versione cristiana della celebre hit di Bad Bunny trasformando 'cafè con ron' in 'por la tarde oracion', cioè alla sera preghiere.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Un prete deejay fa ballare Buenos Aires in ricordo di papa Francesco: 120mila Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme Peixoto Notizie correlate Un rave per Papa Francesco: il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos AiresA Buenos Aires la memoria di Papa Francesco non è stata celebrata con il linguaggio tradizionale delle ricorrenze solenni, ma attraverso un evento... ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioniDoppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Plaza de Mayo diventa una pista da ballo: il prete DJ celebra Papa Francesco; Video. Argentina: a Buenos Aires fede e techno si mescolano in omaggio a papa Francesco; Buenos Aires, il rave per ricordare Papa Francesco a un anno dalla morte; A Buenos Aires l'omaggio dance del prete DJ a Papa Francesco. Un prete-Dj fa ballare Buenos Aires in ricordo di FrancescoIl popolo di Buenos Aires ha ricordato Papa Francesco, a circa un anno dalla sua scomparsa, ballando sulle note di un Dj d'eccezione, padre Guilherme Peixoto. Oltre 120mila persone hanno invaso la cel ... ansa.it Un rave per Papa Francesco: il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos AiresA Plaza de Mayo migliaia di persone hanno partecipato al rave elettronico organizzato dal sacerdote DJ per celebrare Bergoglio ... ilfattoquotidiano.it Un prete Dj fa ballare Buenos Aires in ricordo di Francesco. Oltre 120mila persone a Plaza de Mayo con la musica techno di padre Guilherme Peixoto #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/21/un-prete-dj-fa-ballare-baires-in-ricordo-di-frances - facebook.com facebook Distribuzione di cibo ad Almagro, Buenos Aires. Solo il popolo salva il popolo. x.com