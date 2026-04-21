Un rave per Papa Francesco | il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos Aires

A Buenos Aires si è svolto un evento insolito dedicato a Papa Francesco, dove decine di migliaia di persone hanno partecipato a un rave organizzato da un sacerdote noto come DJ Guilherme Peixoto. L'iniziativa non ha seguito le consuete celebrazioni religiose, ma ha visto un’ampia partecipazione di pubblico in un contesto musicale e di ballo. Questa festa ha attirato l’attenzione per la sua natura non convenzionale nel mondo ecclesiastico.

A Buenos Aires la memoria di Papa Francesco non è stata celebrata con il linguaggio tradizionale delle ricorrenze solenni, ma attraverso un evento che ha messo al centro una figura decisamente inusuale per il mondo ecclesiastico: un sacerdote che fa ballare le folle. Nel cuore della capitale argentina, Plaza de Mayo si è trasformata in uno spazio ibrido tra piazza e pista elettronica, e ha accolto decine di migliaia di persone per un grande evento dedicato al pontefice scomparso. A pochi giorni dal primo anniversario della sua morte, la città ha scelto un modo non convenzionale per ricordare Jorge Mario Bergoglio, affidando il centro della scena a un protagonista fuori dagli schemi: il sacerdote portoghese Guilherme Peixoto, ormai noto come il “prete DJ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un rave per Papa Francesco: il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos Aires El cura y DJ Guilherme Peixoto estará gratis en Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco Notizie correlate Argentina, migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos AiresMigliaia di argentini si sono riuniti nella Chinatown di Buenos Aires per festeggiare il Capodanno lunare, che è iniziato ufficialmente il 17... ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioniDoppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Buenos Aires, il rave per ricordare Papa Francesco a un anno dalla morte; A Buenos Aires festa di musica e preghiera in omaggio a Papa Francesco; Plaza de Mayo diventa una pista da ballo: il prete DJ celebra Papa Francesco; Il Papa alla Chiesa d'Angola, testimoniate la pace. Un rave spirituale in ricordo di Papa Francesco: il prete dj fa ballare 150mila persone a Buenos Aires (remixando Bad Bunny)Padre Guilherme conquista Buenos Aires trasformando Plaza de Mayo in un rave spirituale con 150mila persone in omaggio a Papa Francesco. greenme.it Buenos Aires, il rave per ricordare Papa Francesco a un anno dalla morteProtagonista dell’evento a Plaza de Mayo il sacerdote portoghese Guilherme Peixoto, noto come il prete dj ... msn.com Un anno senza #PapaFrancesco: un’assenza sentita anche dal mondo del calcio x.com Un anno senza Papa Francesco, il “papa degli ultimi”. L’elezione di Papa Francesco, avvenuta il 13 marzo 2013, ha segnato l’inizio di un pontificato caratterizzato da una forte impronta riformista e da un’attenzione particolare alle periferie esistenziali e materi facebook