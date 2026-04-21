Un rave per Papa Francesco | il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos Aires

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Buenos Aires si è svolto un evento insolito dedicato a Papa Francesco, dove decine di migliaia di persone hanno partecipato a un rave organizzato da un sacerdote noto come DJ Guilherme Peixoto. L'iniziativa non ha seguito le consuete celebrazioni religiose, ma ha visto un’ampia partecipazione di pubblico in un contesto musicale e di ballo. Questa festa ha attirato l’attenzione per la sua natura non convenzionale nel mondo ecclesiastico.

A Buenos Aires la memoria di Papa Francesco non è stata celebrata con il linguaggio tradizionale delle ricorrenze solenni, ma attraverso un evento che ha messo al centro una figura decisamente inusuale per il mondo ecclesiastico: un sacerdote che fa ballare le folle. Nel cuore della capitale argentina, Plaza de Mayo si è trasformata in uno spazio ibrido tra piazza e pista elettronica, e ha accolto decine di migliaia di persone per un grande evento dedicato al pontefice scomparso. A pochi giorni dal primo anniversario della sua morte, la città ha scelto un modo non convenzionale per ricordare Jorge Mario Bergoglio, affidando il centro della scena a un protagonista fuori dagli schemi: il sacerdote portoghese Guilherme Peixoto, ormai noto come il “prete DJ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

un rave per papa francesco il prete dj guilherme peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a buenos aires
© Ilfattoquotidiano.it - Un rave per Papa Francesco: il prete-dj Guilherme Peixoto organizza una festa e fa ballare decine di migliaia di persone a Buenos Aires

El cura y DJ Guilherme Peixoto estará gratis en Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco

Video El cura y DJ Guilherme Peixoto estará gratis en Plaza de Mayo en homenaje al Papa Francisco

Notizie correlate

Argentina, migliaia di persone festeggiano il Capodanno lunare a Buenos AiresMigliaia di argentini si sono riuniti nella Chinatown di Buenos Aires per festeggiare il Capodanno lunare, che è iniziato ufficialmente il 17...

ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioniDoppia qualificazione italiana all’ATP 250 di Buenos Aires, il torneo con più storia dell’Argentina e che continua a far vivere il senso in formato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Buenos Aires, il rave per ricordare Papa Francesco a un anno dalla morte; A Buenos Aires festa di musica e preghiera in omaggio a Papa Francesco; Plaza de Mayo diventa una pista da ballo: il prete DJ celebra Papa Francesco; Il Papa alla Chiesa d'Angola, testimoniate la pace.

papa francesco un rave per papaUn rave spirituale in ricordo di Papa Francesco: il prete dj fa ballare 150mila persone a Buenos Aires (remixando Bad Bunny)Padre Guilherme conquista Buenos Aires trasformando Plaza de Mayo in un rave spirituale con 150mila persone in omaggio a Papa Francesco. greenme.it

Buenos Aires, il rave per ricordare Papa Francesco a un anno dalla morteProtagonista dell’evento a Plaza de Mayo il sacerdote portoghese Guilherme Peixoto, noto come il prete dj ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.