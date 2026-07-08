Lionel Messi e Novak Djokovic, entrambi nati nel 1987, si preparano a sfidare ancora una volta il passare del tempo. L’attaccante argentino e il tennista serbo sono noti per aver raggiunto traguardi importanti nelle rispettive carriere e ora si apprestano a un’ultima sfida. Entrambi sono considerati tra i più grandi del loro sport e si sono incontrati in occasioni pubbliche recenti, mostrando ancora grande energia e determinazione.

Una sfida al tempo che passa. Lionel Messi e Novak Djokovic non hanno intenzione di arrendersi. Entrambi classe 1987 e nati a un mese di distanza, continuano a essere icone. Menti geniali, forza incredibile e il volto segnato dagli anni, ma una cosa li accomuna: sono ancora decisivi e vincenti. E lo hanno dimostrato ancora una volta, quasi in contemporanea. Messi ad Atlanta nella rimonta della sua Argentina contro l’Egitto, Djokovic sul Centrale di Wimbledon dopo una maratona di oltre cinque ore contro Felix Auger – Aliassime. Vittoria, trionfo e lacrime per Messi. Quello contro l’Egitto poteva essere l’ultimo tango per Lionel Messi. E sarebbe stato anche beffardo, con un rigore sbagliato e un’eliminazione inaspettata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Messi e Djokovic, i “vecchietti” che mettono ancora tutti in riga: così osano sfidare il tempo per un’ultima volta

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