La Volta Buona le pagelle del 27 maggio | Guillermo Mariotto racconta il dolore più grande 8 Caterina Balivo rimette tutti in riga 8
Caterina Balivo è tornata in onda su Rai 1 con il programma La Volta Buona. La conduttrice è arrivata puntuale e ha condotto l’appuntamento, che include le pagelle del 27 maggio. Tra i momenti, Guillermo Mariotto ha condiviso un episodio legato a un dolore personale, attribuendogli un punteggio di 8. La puntata ha visto anche Balivo intervenire per rimettere ordine tra gli ospiti e i commenti.
Puntualissima come sempre, Caterina Balivo arriva su Rai 1 per tenere compagnia agli italiani con il popolare La Volta Buona. Vari e numerosi gli ospiti nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, dalla sempre presente Rossella Erra allo scanzonato Guillermo Mariotto. Nel corso delle ore, si alternano attimi di serietà e momenti di leggerezza: si parla di bullismo e di diete pericolose, senza rinunciare a un pizzico di gossip. Rossella Erra, parla (ancora) di dieta e denuncia gli hater. Voto: 5. Quando il pubblico televisivo, proprio nel salotto de La Volta Buona, conobbe per la prima volta Rossella Erra ne fece la conoscenza in quanto esponente della gente comune, portavoce di tutti noi, tribuna del popolo – così come in seguito sarebbe ufficialmente diventata a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie e thread social correlati
La Volta Buona, pagelle del 17 marzo: Valerio Scanu scambiato per Marco Carta (10), la frase infelice di Guillermo Mariotto (5)Nella puntata de La Volta Buona del 17 marzo, si parla di chirurgia estetica e delle sue complicazioni, aprendo il programma con un focus su questa...
La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 aprile al 1 maggio 2026Da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio 2026, va in onda su Rai1 l’ultima settimana de La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina...
Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Puntata del 21/05/2026 - Video; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 25 al 29 maggio 2026; La volta buona - S2025/26 - Puntata del 22/05/2026 - in diretta su Rai 1 22/05/2026 alle 14:05; La volta buona 2025/26 - Evelina Sgarbi: Mio padre Vittorio portato in giro come un brand - 25/05/2026 - Video.
Speriamo che sia la volta buona per un accordo, tra USA e Iran, e non sia l'ennesima dichiarazione in chiave di politica interna. Andrea Margelletti, presidente @CentroStudiInt #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com
Samantha De Grenet ha parlato a La volta buona, trasmissione condotta da Caterina Balivo del suo primo matrimonio, celebrato nel 1991 quando aveva 20 anni, e... facebook
Sono stato in un'azienda di medie dimensioni per 8 anni, le RSU non sono state rinnovate per la prima volta. reddit
Marco Columbro sbotta a La Volta Buona: Il matrimonio è una caz*ata!| Non serve un contratto…Marco Columbro si esprime senza mezza termini, ospite a La Volta Buona, a proposito della valenza del matrimonio. Il dibattito sul grande passo del matrimonio è, soprattutto per le nuove generazioni, ... ilsussidiario.net
La Volta Buona, le pagelle del 26 maggio: Balivo polemica sulla prima serata (10), Turchi-Russo iconici (8)Matrimoni e tradimenti, il tema scottante della puntata di oggi de La Volta Buona, con una nota polemica di Caterina Balivo ... dilei.it