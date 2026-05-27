La Volta Buona le pagelle del 27 maggio | Guillermo Mariotto racconta il dolore più grande 8 Caterina Balivo rimette tutti in riga 8

Da dilei.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Caterina Balivo è tornata in onda su Rai 1 con il programma La Volta Buona. La conduttrice è arrivata puntuale e ha condotto l’appuntamento, che include le pagelle del 27 maggio. Tra i momenti, Guillermo Mariotto ha condiviso un episodio legato a un dolore personale, attribuendogli un punteggio di 8. La puntata ha visto anche Balivo intervenire per rimettere ordine tra gli ospiti e i commenti.

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Puntualissima come sempre, Caterina Balivo arriva su Rai 1 per tenere compagnia agli italiani con il popolare La Volta Buona. Vari e numerosi gli ospiti nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, dalla sempre presente Rossella Erra allo scanzonato Guillermo Mariotto. Nel corso delle ore, si alternano attimi di serietà e momenti di leggerezza: si parla di bullismo e di diete pericolose, senza rinunciare a un pizzico di gossip. Rossella Erra, parla (ancora) di dieta e denuncia gli hater. Voto: 5. Quando il pubblico televisivo, proprio nel salotto de La Volta Buona, conobbe per la prima volta Rossella Erra ne fece la conoscenza in quanto esponente della gente comune, portavoce di tutti noi, tribuna del popolo – così come in seguito sarebbe ufficialmente diventata a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

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