La Volta Buona le pagelle del 27 maggio | Guillermo Mariotto racconta il dolore più grande 8 Caterina Balivo rimette tutti in riga 8

Notizia in breve

Caterina Balivo è tornata in onda su Rai 1 con il programma La Volta Buona. La conduttrice è arrivata puntuale e ha condotto l’appuntamento, che include le pagelle del 27 maggio. Tra i momenti, Guillermo Mariotto ha condiviso un episodio legato a un dolore personale, attribuendogli un punteggio di 8. La puntata ha visto anche Balivo intervenire per rimettere ordine tra gli ospiti e i commenti.