La monarchia può sopravvivere alla democrazia? Per la prima volta nella sua storia, la corona britannica potrebbe finire al voto. Un nuovo primo ministro ha conquistato Downing Street trasformando il rancore di una generazione in una vittoria elettorale travolgente. Ora porta a Buckingham Palace una proposta di legge, una data, dieci lettere che potrebbero cambiare per sempre la storia britannica: un referendum sulla monarchia. Elisabetta II lo ascolta in silenzio. Ha attraversato guerre, crisi politiche e rivoluzioni culturali. Ha visto cadere imperi e primi ministri. Sa che il potere vero non ha bisogno di gridare: resiste. Ma questa volta qualcosa è diverso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Exit Queen – Scacco alla Regina, il romanzo sul referendum che gli inglesi non osano (ancora) fare: stare nella monarchia o uscire?

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