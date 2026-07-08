La parola “merito” ha molteplici accezioni legate a concetti di valore, riconoscimento e conseguenza. La sua etimologia deriva dal latino “meritum”, che significa “ricompensa” o “premio”. Nel corso della storia, il termine è stato utilizzato in vari contesti, dalla filosofia all’ambito legale, per indicare il giudizio di valore attribuito a una persona o a un’azione. Le diverse accezioni si riferiscono a situazioni in cui si valuta il merito di qualcuno o qualcosa.

accezioni, etimologia e storia della parola a cura di Raffaele Di Pasquale? 1. Accezioni della parola “” La parola ha diversi significati, spesso collegati all’idea di valore, riconoscimento e conseguenza. Valore personale o qualità positiva Indica una capacità, una virtù o un risultato che rende qualcuno degno di stima. Esempio: “Ha il di aver risolto il problema.” Riconoscimento per un’azione compiuta Ciò che giustifica una ricompensa, un premio o un elogio. Esempio: “Ha ricevuto un premio al .” Responsabilità causale (positiva o negativa) Indica l’essere causa di qualcosa. Esempio: “Il del successo è del gruppo.” (In senso opposto: “colpa”) Giustificazione morale o giuridica Ciò che rende qualcuno degno di una ricompensa o di una conseguenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - merito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AGUIRRE SOMOS EL YA MERITO

Notizie e thread social correlati

Stipendi: servono fisco, merito e produttivitàIl governo ha annunciato un pacchetto di misure fiscali e contributive destinato a migliorare i salari e incentivare l’occupazione, con particolare...

Biagio salva: "Merito dei ragazzi"Una domenica all'insegna della vittoria per la Biagio Nazzaro nel campionato di Promozione, con un risultato positivo a Pergola.

Temi più discussi: BRUNO CARUSO: LA DIRETTIVA UE PARLA DI SALARI O DI VALORE?; Babel, il festival della parola. Linguaggio come atto politico tra letteratura e traduzione; La riforma Zangrillo e il merito che rischia di premiare solo chi sta simpatico al dirigente; Ddl Merito nella PA è legge. Anief: intervenire sull’Istruzione per riconoscere economicamente il ruolo delle figure di sistema e dei funzionari (EQ) nel contratto di lavoro.

Valditara a Fano: Il merito è il vero ascensore sociale. Protesta in piazza tra slogan e striscioniDal palco di Passaggi Festival il ministro dell’Istruzione rilancia merito, maturità, scuola e libertà di parola. In piazza 50 manifestanti della Rete per la pace e il disarmo, poi il presidio lo segu ... msn.com

#meritocivico - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Ultima parola catalizzatore: è quasi perfetto reddit

Come declinare la parola meritol’Academy di cultura e politica Giovanni Spadolini-Accademia del talento è basata sul rilancio e sulla valorizzazione del principio e del fattore del merito. Ciò che è indispensabile specie per il ... corriere.it