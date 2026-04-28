Stipendi | servono fisco merito e produttività

Il governo ha annunciato un pacchetto di misure fiscali e contributive destinato a migliorare i salari e incentivare l’occupazione, con particolare attenzione a giovani e donne. La proposta sarà presentata in occasione del Primo Maggio e mira a favorire una maggiore produttività attraverso il merito e il rafforzamento del sistema fiscale. La discussione si inserisce in un quadro di interventi per sostenere i lavoratori e le imprese.

Il governo si appresta a varare, in occasione del Primo Maggio, un nuovo pacchetto di misure fiscali e contributive a sostegno dei salari e dell’ occupazione, con un’attenzione dichiarata verso giovani e donne. È ormai consuetudine dell’esecutivo Meloni legare la Festa del lavoro a interventi normativi: una scelta che va riconosciuta, perché restituisce centralità a un tema a lungo piegato a contrapposizioni sterili e a un populismo inconcludente. Ma se si vuole davvero incidere sui salari, la leva fiscale è decisiva: ridurre il cuneo, ampliare le soglie dei benefici e includere tutte le componenti della retribuzione — dalla produttività agli straordinari, fino a tredicesime, quattordicesime e previdenza integrativa — significa premiare chi investe nel lavoro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stipendi: servono fisco, merito e produttività Notizie correlate Stipendi, meno tasse su aumenti contrattuali, lavori notturni e festivi. Fisco light nel 2026, ecco cosa cambiaFisco più leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33 mila euro. Stipendi, scatta la flat tax sugli aumenti in busta paga: chi ci guadagna, la circolare del FiscoL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per applicare la nuova tassa piatta del 5% sugli aumenti in busta paga per i rinnovi di contratto... Tutti gli aggiornamenti Stipendi statali, tetti ai premi e promozioni dirette: accelera la riforma. Ecco cosa cambia con la legge sul meritoIl primo giro di boa è praticamente concluso. Domani la Camera, salvo imprevisti, darà luce verde al disegno di legge sul merito nella Pubblica amministrazione. Poi toccherà al Senato, ma il passaggio ... ilmessaggero.it Stipendi, meno tasse su aumenti contrattuali, lavori notturni e festivi. Fisco light nel 2026, ecco cosa cambiaAliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito ... ilmessaggero.it