Biagio salva | Merito dei ragazzi

Una domenica all'insegna della vittoria per la Biagio Nazzaro nel campionato di Promozione, con un risultato positivo a Pergola. La squadra di Chiaravalle, in una partita decisiva nel girone A, ha ottenuto i tre punti necessari per migliorare la propria posizione in classifica. Dopo la sfida, il capitano ha attribuito il merito della vittoria ai ragazzi del team, sottolineando l'impegno collettivo durante l'incontro.

Una domenica con il sorriso, in Promozione, per la Biagio Nazzaro che fa il colpo a Pergola. Per la squadra di Chiaravalle era obbligatoria la vittoria nel playout (Promozione, girone A) vista la peggior classifica e il successo è arrivato. Di misura, di rigore (realizzato da Gianluca Candidi a metà secondo tempo), ma tanto basta ai rossoblu della Biagio per giocare anche la prossima stagione in Promozione. Esulta la folta rappresentanza di tifosi ospiti saliti allo Stefanelli. Una salvezza centrata grazie a una prestazione di cuore e lucidità difensiva nonostante il pronostico sfavorevole. "Felici per l’obiettivo raggiunto nonostante una...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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