Mercato Napoli il retroscena fa discutere | Tutta colpa di Conte!

Il mercato del Napoli ha subito un rallentamento, con le trattative per Gila e Khalaili interrotte. Secondo fonti, le spese sostenute per gli acquisti di Lukaku, Lucca e Noa Lang hanno esaurito le risorse economiche del club. Alfredo Pedullà ha commentato che le decisioni di allenatore e dirigenza hanno influito sulla capacità di portare avanti altri affari. Nessun dettaglio sui costi specifici o sulle tempistiche delle operazioni.

Il Napoliha visto saltare gli affare Gila e Khalaili per le spese imposte da Conte: secondo Alfredo Pedullà, gli acquisti di Lukaku, Lucca e Noa Lang hanno svuotato le casse del club partenopeo. Il prezzo dello Scudetto: gli azzurri perdono i due obiettivi di mercato. Le due operazioni che il Napoli aveva individuato come prioritarie per l’estate 2026 non si concretizzeranno. La ragione non risiede in valutazioni tattiche o rifiuti dei giocatori, bensì nella situazione finanziaria del club. Gila e Khalaili rappresentano il costo dell’assenza di liquidità, conseguenza diretta degli investimenti effettuati nella stagione precedente. Come rivela Alfredo Pedullà su Sportitalia, il Napoli avrebbe potuto chiudere entrambi gli affari in condizioni normali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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