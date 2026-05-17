Dopo aver conseguito la qualificazione alla prossima Champions League, l’allenatore ha pronunciato alcune parole che sembrano segnare la fine della sua esperienza con il club. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma le dichiarazioni rilasciate in seguito a questo risultato indicano una possibile conclusione del rapporto. Le indiscrezioni di mercato e le recenti tracce lasciate dall’allenatore alimentano la convinzione che il suo percorso con il club sia ormai giunto a un punto di svolta.

Antonio Conte è più lontano che vicino al Napoli. Non è ancora il momento degli annunci ufficiali, ma le parole pronunciate dopo aver incassato la certezza della qualificazione alla prossima Champions League lasciano poco spazio a interpretazioni diverse. E’ vero che De Laurentiis è capace di qualsiasi ribaltone e che sul tavolo c’è un contratto attivo ancora fino al 30 giugno 2027 con cui fare i conti, ma la sensazione che il Napoli sia pronto a salutare il condottiero del quarto scudetto della storia è più che una suggestione. Non si è nascosto il tecnico leccese, pur non volendo ufficializzare una decisione presa già da qualche settimana e che ha coinvolto anche il patron partenopeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Conte, parole d’addio al Napoli: il destino deciso un mese fa e le tracce di mercato

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