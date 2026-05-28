Il difensore brasiliano della Juventus è stato accostato all’Inter, riaccendendo le discussioni di mercato. Voci di trattative e indiscrezioni non ufficiali sono circolate nelle ultime settimane, mentre alcune dichiarazioni del giocatore hanno riaperto vecchie polemiche. La situazione resta in evoluzione, con nessuna comunicazione ufficiale da parte dei club coinvolti. Le trattative di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

di Francesco Aliperta Il difensore brasiliano della Juventus torna nel mirino nerazzurro, ma riaffiorano i vecchi veleni. Ecco tutti i dettagli. Il nome di Gleison Bremer torna a far discutere in chiave mercato. Nelle ultime ore, La Stampa ha rilanciato una clamorosa indiscrezione sul futuro del difensore della Juventus, indicato tra i possibili partenti e accostato addirittura all’Inter. Una voce che, se confermata, avrebbe inevitabilmente un peso enorme non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per tutto ciò che è accaduto negli anni scorsi tra il centrale brasiliano e il club nerazzurro. Prima del trasferimento a Torino, sponda bianconera, Bremer era stato a lungo nel mirino dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bremer accostato all’Inter: il retroscena di mercato e quelle dichiarazioni… che fanno ancora discutere

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