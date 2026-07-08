Mercato Milan Live | Fatta per Gila fari su Karetsas Le prime parole di Amorim
Il Milan ha concluso un accordo per il trasferimento di Gila e si concentra su Karetsas. Questa mattina sono state ufficializzate le firme e le operazioni sono state rese note tramite comunicati ufficiali. Intanto, il nuovo allenatore ha rilasciato le prime dichiarazioni sulla strategia di mercato, senza entrare in dettagli specifici. La sessione di mercato prosegue con altri incontri programmati e possibili sviluppi nelle prossime ore.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Sarà contento Rúben Amorim, che, oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si presenterà in conferenza stampa a ' Casa Milan '. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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