Mercato Milan Live | Fatta per Gila fari su Karetsas Le prime parole di Amorim

Notizia in breve

Il Milan ha concluso un accordo per il trasferimento di Gila e si concentra su Karetsas. Questa mattina sono state ufficializzate le firme e le operazioni sono state rese note tramite comunicati ufficiali. Intanto, il nuovo allenatore ha rilasciato le prime dichiarazioni sulla strategia di mercato, senza entrare in dettagli specifici. La sessione di mercato prosegue con altri incontri programmati e possibili sviluppi nelle prossime ore.