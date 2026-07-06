Mercato Milan Live | Le prime parole di Amorim Gila si accelera Giménez ko

Oggi, 6 luglio 2026, il mercato del Milan si anima con le prime dichiarazioni di Amorim, il nuovo acquisto. Si accelera anche la trattativa per Gila, mentre Giménez si infortuna e lascia il campo. La giornata è dedicata agli aggiornamenti sulle operazioni di mercato e alle novità sul fronte rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 6 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore ( 5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata odierna, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão, che piace al Tottenham di Roberto De Zerbi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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