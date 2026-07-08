Durante la manifestazione a Certaldo, gli artisti hanno portato in scena installazioni e performance ispirate a Pinocchio. Nei vicoli medievali, un naso di legno si allunga tra le pietre, mentre tra le vie si intravede un pescecane gigante. Sopra un palazzo del Trecento, un angelo di cartapesta sembra fluttuare nell’aria, creando un’atmosfera surreale e coinvolgente. La scena si svolge all’aperto, tra luci e musica dal vivo.

CERTALDO – Un naso di legno che cresce nei vicoli, un pescecane che spunta tra le pietre medievali, un angelo sospeso sui merli di un palazzo del Trecento. Dal 15 al 19 luglio, il Festival Internazionale Mercantia trasforma ancora una volta Certaldo in un palcoscenico a cielo aperto, e quest’anno lo fa nel segno di Pinocchio, di cui nel 2026 si celebrano i 200 anni dalla nascita del suo autore, Carlo Lorenzini, in arte Collodi. Non una semplice ricorrenza, ma il filo conduttore di un progetto artistico diffuso, curato da Francesca Parri (Exponent), che intreccia installazioni site-specific, mostre e performance dal vivo con l’altra grande anima del Festival: l’artigianato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mercantia a Certaldo palcoscenico a cielo aperto: gli artisti reinterpretano il mito di Pinocchio

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