Bando per cinque opere Cercano casa in città gli artisti a cielo aperto

Un bando aperto invita artisti a presentare proposte per cinque opere da installare in spazi pubblici della città. L’obiettivo è trasformare alcuni ambienti urbani in spazi espositivi all’aperto, valorizzando il ruolo del patrimonio pubblico e promuovendo l’arte nel contesto cittadino. Le candidature sono rivolte a creativi interessati a coinvolgere il pubblico e a contribuire alla riqualificazione degli spazi pubblici con le loro creazioni.

Sottolineare l’importanza dello spazio pubblico, trasformandolo in un luogo espositivo e valorizzando così aree della città abitualmente attraversate in maniera distratta, per farne dei punti di riferimento visivi: è l’obiettivo cui punta “Legnano, Museo a Cielo Aperto“, il progetto artistico che ha ufficialmente preso il via con l’emissione da parte del Comune del bando che punta a selezionare cinque proposte artistiche inedite per la creazione di un percorso espositivo en plein air. Il tema scelto dal bando per le opere è quello delle “Sostenibilità Urbane“ e gli aspiranti artisti potranno scegliere autonomamente anche quale sia la zona della città più adeguata per tradurre in concreto il progetto: nella proposta, oltre al piano dettagliato dell’opera, dovrà essere infatti indicato il luogo esatto della città dove questa sarà collocata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bando per cinque opere. Cercano casa in città gli artisti a “cielo aperto” Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Visita guidata: A giro tra le opere d’arte, Pisa museo a cielo apertoDai capolavori medievali alla Street Art contemporaneaSpesso camminiamo per le strade di Pisa con il naso all’insù, ma quanto conosciamo davvero il... Sacile apre la sua "camera acustica a cielo aperto" tra le note di giovani talenti e artisti affermatiSacile si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi della sua primavera musicale: da domani, giovedì 30 aprile, la corte di Palazzo Ragazzoni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bando per cinque opere. Cercano casa in città gli artisti a cielo aperto; Legnano, Museo a cielo aperto, un bando per cinque proposte artistiche sulle Sostenibilità urbane; Via Peppino Impastato Lotto 3; Quadri da restaurare, fondi dal bando Oberto. Bando per cinque opere. Cercano casa in città gli artisti a cielo apertoLegnano trasforma gli spazi pubblici in luoghi espositivi mettendoli in risalto. Il percorso delle Sostenibilità urbane si rivolge a singoli e collettivi. ilgiorno.it Legnano, Museo a cielo aperto, un bando per cinque proposte artistiche sulle Sostenibilità urbaneIl Comune punra a selezionare cinque proposte artistiche inedite per la creazione di un percorso espositivo en plein air. Come partecipare ... legnanonews.com 15 posti da assistenti sociali a Viterbo. Il bando è aperto: hai già guardato i requisiti Il Comune di Viterbo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 15 assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato. Cosa devi sapere subito: Laurea in servizio - facebook.com facebook Dopo la lettera di 200 ricercatori, la ministra Bernini cambia il Bando FIS 3: slittano le scadenze per salvare i progetti x.com