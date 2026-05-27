Alla Certosa di Pontignano si svolge un evento dedicato alle famiglie, che trasforma il complesso in un luogo di spettacoli, laboratori e percorsi di immaginazione condivisa. L’iniziativa, ormai consolidata nel tempo, utilizza i chiostri come un palcoscenico a cielo aperto, offrendo un’esperienza culturale e ricreativa per i visitatori. La manifestazione si svolge periodicamente e prevede diverse attività pensate per coinvolgere adulti e bambini in modo interattivo.

Alla Certosa di Pontignano torna un appuntamento che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio riconoscibile nel panorama degli eventi dedicati alle famiglie, trasformando il complesso senese in un luogo attraversato da spettacoli, laboratori e percorsi di immaginazione condivisa. "‘ La Certosa dei Balocchi ’ è nata per restituire ai bambini e alle bambine il tempo del gioco autentico e della meraviglia – racconta l’ideatore e direttore artistico dell’evento Matteo Marsan –. I chiostri della Certosa si trasformeranno anche quest’anno in un palcoscenico a cielo aperto per far dialogare il pubblico delle famiglie con l’arte di strada, con il teatro, con i laboratori creativi, i libri e, perché no, delle merende favolose!". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marsan: "I chiostri come un palcoscenico a cielo aperto"

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