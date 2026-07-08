Mennini | Italia pronta alle sfide dell' MFN sui farmaci

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si è svolto un incontro a Roma dedicato alle sfide del sistema sanitario italiano. Durante l’evento, si è discusso di come le strategie di sviluppo del Paese includano il ruolo delle aziende del settore delle scienze della vita, con particolare attenzione alle questioni di innovazione, ricerca e sostenibilità. Non sono stati annunciati cambiamenti normativi, ma si sono affrontate le tematiche legate all’adattamento del sistema alle nuove esigenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 8 lug. (askanews) - Il futuro del sistema sanitario e il ruolo delle life science nelle strategie di sviluppo del Paese sono stati al centro del confronto sull'innovazione, la ricerca e la sostenibilità della sanità. Di questi temi ha parlato Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, intervenuto all'incontro "Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale": "Grazie a un gruppo di lavoro interno al Ministero, stiamo affrontando tutte le possibili problematiche legate all'approvazione dell'MFN da parte del Governo americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Italia.

mennini italia pronta alle sfide dell mfn sui farmaci
© Quotidiano.net - Mennini: "Italia pronta alle sfide dell'MFN sui farmaci"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mennini: Italia pronta alle sfide dell'MFN sui farmaci

Video Mennini: Italia pronta alle sfide dell'MFN sui farmaci

Notizie e thread social correlati

Seicento miliardi di risparmi sui farmaci: la Casa Bianca presenta il conto dell’Mfn (e coinvolge l’Italia)Dopo un anno dall’adozione della strategia Most-Favored-Nation sui prezzi dei farmaci, la Casa Bianca ha diffuso un rapporto dettagliato sui risparmi...

Farmaci, ricerca e scenario globale, la sfida della Mfn e le mosse dell’ItaliaL’Italia si prepara ad affrontare la sfida della clausola Most Favored Nation (Mfn) nel settore farmaceutico, che potrebbe influenzare i costi e la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web