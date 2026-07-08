Oggi si è svolto un incontro a Roma dedicato alle sfide del sistema sanitario italiano. Durante l’evento, si è discusso di come le strategie di sviluppo del Paese includano il ruolo delle aziende del settore delle scienze della vita, con particolare attenzione alle questioni di innovazione, ricerca e sostenibilità. Non sono stati annunciati cambiamenti normativi, ma si sono affrontate le tematiche legate all’adattamento del sistema alle nuove esigenze.

Roma, 8 lug. (askanews) - Il futuro del sistema sanitario e il ruolo delle life science nelle strategie di sviluppo del Paese sono stati al centro del confronto sull'innovazione, la ricerca e la sostenibilità della sanità. Di questi temi ha parlato Francesco Saverio Mennini, Capo del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute, intervenuto all'incontro "Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale": "Grazie a un gruppo di lavoro interno al Ministero, stiamo affrontando tutte le possibili problematiche legate all'approvazione dell'MFN da parte del Governo americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Mennini: Italia pronta alle sfide dell'MFN sui farmaci

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