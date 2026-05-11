Seicento miliardi di risparmi sui farmaci | la Casa Bianca presenta il conto dell’Mfn e coinvolge l’Italia

Dopo un anno dall’adozione della strategia Most-Favored-Nation sui prezzi dei farmaci, la Casa Bianca ha diffuso un rapporto dettagliato sui risparmi ottenuti. Secondo i dati ufficiali, sono stati risparmiati circa 600 miliardi di dollari sui costi dei farmaci. La pubblicazione del bilancio economico rappresenta la prima analisi completa sull’impatto di questa politica. Sul fronte internazionale, si segnala un coinvolgimento anche da parte dell’Italia nel dibattito sui risparmi e sulla gestione dei prezzi.

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