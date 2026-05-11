Seicento miliardi di risparmi sui farmaci | la Casa Bianca presenta il conto dell’Mfn e coinvolge l’Italia
Dopo un anno dall’adozione della strategia Most-Favored-Nation sui prezzi dei farmaci, la Casa Bianca ha diffuso un rapporto dettagliato sui risparmi ottenuti. Secondo i dati ufficiali, sono stati risparmiati circa 600 miliardi di dollari sui costi dei farmaci. La pubblicazione del bilancio economico rappresenta la prima analisi completa sull’impatto di questa politica. Sul fronte internazionale, si segnala un coinvolgimento anche da parte dell’Italia nel dibattito sui risparmi e sulla gestione dei prezzi.
Un anno dopo l’ordine esecutivo che ha rilanciato la strategia Most-Favored-Nation sui prezzi dei farmaci, l’amministrazione Trump pubblica per la prima volta un bilancio economico sistematico dell’intera operazione. Il documento – firmato dal Consiglio dei Consulenti Economici della Casa Bianca e disponibile sul sito della White House – non è un annuncio di nuova politica, ma qualcosa di altrettanto rilevante: è la fotografia di una strategia già in buona parte attuata e la premessa esplicita per trasformare gli accordi volontari con i big pharma in legge federale. Vale la pena leggerlo con attenzione, anche da Roma. Cosa dice il rapporto. Il documento quantifica per la prima volta in modo organico i risparmi attesi dall’intero framework Mfn.🔗 Leggi su Formiche.net
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