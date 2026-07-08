Farmaci ricerca e scenario globale la sfida della Mfn e le mosse dell’Italia

L’Italia si prepara ad affrontare la sfida della clausola Most Favored Nation (Mfn) nel settore farmaceutico, che potrebbe influenzare i costi e la disponibilità dei farmaci a livello europeo. La questione riguarda le implicazioni di questa politica, che mira a negoziare prezzi più bassi, ma potrebbe avere effetti diversi sulla ricerca, sulla produzione e sull’accesso ai medicinali. Le mosse italiane cercano di rispondere a questa dinamica in un contesto di crisi persistente.

Quando parliamo di salute e farmaci, forse ‘quanto costa’ non è la prima domanda da farsi. Piuttosto, faremmo bene a capire quale sarebbe il prezzo da pagare – per l’Italia, ma anche per l’Europa – se non ci facessimo trovare pronti di fronte alla sfida della Most favored nation (Mfn) in un’epoca di permacrisi. Lo spettro è l’irrilevanza, in un settore in cui meno ricerca equivale a meno farmaci innovativi e, dunque, meno cure avanzate. Se ne è parlato a Roma, all’incontro su ‘Il sistema delle life science nel nuovo scenario globale’, promosso da Healthcare Policy e Formiche. Il nuovo allarme per il mondo dei farmaci. Dopo la fibrillazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità

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